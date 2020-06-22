Капремонт привел к потопам в квартирах рязанцев

22 Июнь 2020 2020-06-22T10:31:07+03:00

В одном из случаев залило сразу 11 жилых помещений

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Госжилинспекция Рязанской области отчиталась о проверках капремонта многоквартирных домов, которые проводились с 15 по 19 июня. На нескольких объектах ревизорам показали затопленные осадками квартиры. Это Народный бульвар, д. 12к1, Мопровский переулок, д. 54 и Чкалова, д.6.

Во всех случаях к коммунальному бедствию привел ремонт кровли. Со знаком минус отличились подрядчики ИП Задубровский С.В. и МП «РСУ №1».

Добиваться компенсации теперь придется собственникам четырех квартир. При этом неделей ранее, в первой половине июня, только на одном объекте ООО «С-Инвест» (Октябрьская, д. 42/18) залило сразу 11 жилых помещений.

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ИСТОЧНИК KP.RU