В Шилове ехавшую на велосипеде девочку забросило на капот машины такси

22 Июнь 2020 2020-06-22T09:33:21+03:00

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В Шилове в ДТП попала 12-летняя девочка на велосипеде. Около полудня ее, «пересекавшую проезжую часть», сбила машина такси, которая ехала по улице Луговой. Судя по фото – помятому капоту и продавленному лобовому стеклу «Лады Гранты» – столкновение было довольно сильным.

Как сообщает пресс-служба областного ГИБДД, пострадавшей потребовалась госпитализация, то есть травмы получены серьезные.

Отметим, что автомобилем управлял 67-летний мужчина.

«По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия уточняются», - сказали в полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU