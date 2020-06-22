В Шилове ехавшую на велосипеде девочку забросило на капот машины такси
В Шилове в ДТП попала 12-летняя девочка на велосипеде. Около полудня ее, «пересекавшую проезжую часть», сбила машина такси, которая ехала по улице Луговой. Судя по фото – помятому капоту и продавленному лобовому стеклу «Лады Гранты» – столкновение было довольно сильным.
Как сообщает пресс-служба областного ГИБДД, пострадавшей потребовалась госпитализация, то есть травмы получены серьезные.
Отметим, что автомобилем управлял 67-летний мужчина.
«По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия уточняются», - сказали в полиции.
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ИСТОЧНИК KP.RU