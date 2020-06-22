Коммерческий перевозчик из Рязани намерен поглотить часть рынка Санкт-Петербурга

22 Июнь 2020 2020-06-22T09:32:53+03:00

Компания «Рязаньинвеставто» зарегистрирована в феврале 2020 года и уже активно выходит на маршрутные сети других регионов

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Компания, зарегистрированная в феврале этого года в Рязани, намерена участвовать как минимум в 17 из 19 конкурсов на право транспортного обслуживания пассажиров в Санкт-Петербурге. Речь идет об ООО «Управляющая компания «Рязаньинвеставто» (далее - УК «РИА»). По данным «Ъ», компания связана с одним из крупнейших перевозчиков Подмосковья - ГК «Ранд Транс».

Общая начальная цена аукционов составляет около 325 млн рублей, а уже в сентябре петербургские власти могут разыграть всю маршрутную сеть стоимостью около 11,2 млрд рублей.

В середине июня УК «РИА» подала жалобы в УФАС на большинство конкурсов ГКУ «Организатор перевозок», подконтрольного комитету по транспорту. Но позднее «рязанцы» все жалобы отозвали. Все они касались неточностей в конкурсной документации.

Отметим, что в апреле 2020 года Рязаньинвеставто обжаловала аукционы на обслуживание маршрутов в Перми. Компания подала жалобы на все аукционы, по итогам которых планировалось заключить пятилетние контракты, сообщает Business Class. Часть жалоб рассматривала ФАС России, часть – пермское управление. По заявлению антимонопольщиков, все они частично были обоснованы.

В настоящее время, как отметил «Ъ», УК «РИА» уже выиграла часть городских маршрутов в Перми.

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ИСТОЧНИК KP.RU