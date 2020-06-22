Мотоцикл и Renault Logan столкнулись на Интернациональной улице

22 Июнь 2020 2020-06-22T09:21:27+03:00

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Мотоцикл и Renault Logan столкнулись 21 июня примерно в 19 часов на Интернациональной улице в Рязани. Пресс-служба Управления ГИБДД по Рязанской области уточнила, что по предварительной информации, мотоциклист находился в момент ДТП в состоянии опьянения. При столкновении он же и пострадал и был госпитализирован. В настоящий момент дознаватели выясняют все обстоятельства случившегося.

Напомним, что 20 июня в Рязани случилось поднявшее шум в социальных сетях ДТП, которое пользователи окрестили самым дорогим. На Московском шоссе столкнулись два Lamborghini.

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ИСТОЧНИК KP.RU