22 Июнь 2020 2020-06-22T08:20:57+03:00

Курил в постели: на пожаре в Кораблине погиб 91-летний старик. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Днем 21 июня в МЧС поступила информация о пожаре в городе Кораблино, сообщает пресс-служба ведомства. Горела однокомнатная квартира в пятиэтажном доме. Площадь пожара составила 2 кв. метра.

Как сообщили «Комсомолке» в Следственном комитете, на пожаре погиб 91-летний мужчина.

В настоящее время по факту обнаружения трупа Кораблинским МСО СУ СК России по Рязанской области проводится проверка. Следователям предстоит установить точную причину смерти пожилого мужчины, а также все обстоятельства случившегося. Однако уже известна предварительная причина возгорания, это курение в постели.

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ИСТОЧНИК KP.RU