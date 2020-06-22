Курил в постели: на пожаре в Кораблине погиб 91-летний старик
Днем 21 июня в МЧС поступила информация о пожаре в городе Кораблино, сообщает пресс-служба ведомства. Горела однокомнатная квартира в пятиэтажном доме. Площадь пожара составила 2 кв. метра.
Как сообщили «Комсомолке» в Следственном комитете, на пожаре погиб 91-летний мужчина.
В настоящее время по факту обнаружения трупа Кораблинским МСО СУ СК России по Рязанской области проводится проверка. Следователям предстоит установить точную причину смерти пожилого мужчины, а также все обстоятельства случившегося. Однако уже известна предварительная причина возгорания, это курение в постели.
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ИСТОЧНИК KP.RU