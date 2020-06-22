За возвращение попугая-интеллектуала рязанец готов заплатить 20 тысяч рублей

22 Июнь 2020 2020-06-22T07:57:50+03:00

По словам хозяев, птицу породы Жако что-то спугнуло – и она улетела [фото-видео]

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В Скопине, в районе села Успенское пропал попугай породы Жако. Владельцы птицы готовы щедро отблагодарить того, кто найдет и вернет птицу.

«Улетел попугай породы Жако. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение 20 000 рублей. На левой лапке кольцо», - говорится в сообщении.

По словам хозяина птицы Владимира Зубковского (к нему и обращаться, если найдете Жако), в семье очень привыкли и привязались к попугаю. Он гулял, держался возле людей, был совсем ручной, иногда даже летал понемногу.

«Но, по-видимому, что-то спугнуло его, улетел… Надо было на поводке выпускать или крылья подрезать», - сокрушается мужчина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/786265" frameborder="0"></iframe> Пропавший попугай Жако.Источник видео: Владимир Зубковский | https://vk.com/overhearskopin

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Отметим, что попугаи Жако – самые талантливые попугаи, способные к звукоподражанию. В среднем птица может запомнить более 1500 слов. Кроме того, Жако часто повторяют звуки домофонов, телефонов, микроволновых печей и другой бытовой электроники. А еще Жако может полностью копировать психологию хозяина и его поведение.

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ИСТОЧНИК KP.RU