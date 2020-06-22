За возвращение попугая-интеллектуала рязанец готов заплатить 20 тысяч рублей
В Скопине, в районе села Успенское пропал попугай породы Жако. Владельцы птицы готовы щедро отблагодарить того, кто найдет и вернет птицу.
«Улетел попугай породы Жако. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение 20 000 рублей. На левой лапке кольцо», - говорится в сообщении.
По словам хозяина птицы Владимира Зубковского (к нему и обращаться, если найдете Жако), в семье очень привыкли и привязались к попугаю. Он гулял, держался возле людей, был совсем ручной, иногда даже летал понемногу.
«Но, по-видимому, что-то спугнуло его, улетел… Надо было на поводке выпускать или крылья подрезать», - сокрушается мужчина.
Пропавший попугай Жако.Источник видео: Владимир Зубковский | https://vk.com/overhearskopin
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Отметим, что попугаи Жако – самые талантливые попугаи, способные к звукоподражанию. В среднем птица может запомнить более 1500 слов. Кроме того, Жако часто повторяют звуки домофонов, телефонов, микроволновых печей и другой бытовой электроники. А еще Жако может полностью копировать психологию хозяина и его поведение.
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ИСТОЧНИК KP.RU