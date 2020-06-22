2020-06-22T01:00:38+03:00
Общество

Владимир Путин наградил 250 рязанских врачей и сотрудников медорганизаций

Подписание документа приурочили ко Дню медицинского работника
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В День медицинского работника – 21 июня – президент РФ Владимир Путин подписал документ о награждении работников медицинских организаций за большой вклад в борьбу с распространением коронавирусной инфекцией, в том числе был отмечен и вклад рязанцев.

Согласно Указу Президента Орденом Пирогова награждены сотрудники ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области»: заведующая отделом Нелли Баранова, врач Светлана Баранова, биолог Татьяна Бодрова, заведующие лабораториями Екатерина Греф и Ирина Подлинова.

Отмечены также работники больниц: заведующий отделением Сергей Аксентьев, врачи Елена Алмазова, Андрей Егоров, заведующая отделением Надежда Решетина, главный врач Дмитрий Хубезов.

Медали Луки Крымского удостоены: старшая медицинская сестра Светлана Буянова, медицинские сестры Галина Елчинова, Татьяна Осипова, Лариса Севастьянова.

Почетной грамотой Президента РФ отмечены 118 медицинских работников Рязанской области, Благодарностями президента – также еще 118 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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