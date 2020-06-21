В центре Рязани нашли труп 51-летнего мужчины

21 Июнь 2020 2020-06-21T21:41:14+03:00

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Днем 21 июня на улице Есенина за остановкой общественного транспорта «Площадь Театральная» скончался 51-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Точную причину смерти установит патологоанатом, однако по предварительным данным мужчина умер по естественным причинам. Очевидцы рассказали, что он почувствовал себя плохо и упал. В течение получаса рязанца пытались реанимировать, но безуспешно.

В полиции отметили, что «никаких признаков того, что кончина наступила в результате насильственных действий, нет». Проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU