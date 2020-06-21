В рязанских больницах находятся 429 пациентов с COVID-19
По состоянию на 21 июня в Рязанской области в больницах находятся 429 пациентов с коронавирусной инфекцией. Среди них 8 детей, сообщили в оперативной группе при региональном правительстве.
Состояние 42 человек медики оценивают как тяжелое. 16 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
У 64 человек состояние удовлетворительное, у 323 – средней степени тяжести.
У остальных зараженных коронавирусом болезнь протекает в легкой форме. Они находятся на карантине и проходят лечение на дому под наблюдением врачей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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