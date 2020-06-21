Теперь и пейнтбол: выяснилось, что хотят построить в Лесопарке

21 Июнь 2020 2020-06-21T18:25:53+03:00

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В рязанском «Лесопарке» началось строительство площадки для игры в пейнтбол. Об этом сообщается в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

«С нами связался руководитель этого проекта, и там будет пейнтбольная площадка и секция без капитальных строений», - сообщили администраторы паблика.

Заметим, что пейнтбол довольно затратное увлечение, а на его организации, сдаче в аренду оборудования и снаряжения, можно неплохо заработать. Вот только почему ради досуга одних, другие рязанцы, должны лишаться возможности гулять еще по одному уголку любимого парка?

Напомним, что на начало стройки обратил внимание неравнодушный рязанец. Мужчина поинтересовался в паблике, что собираются возводить на этом месте.

В свою очередь, в администрации областного центра сообщили, что участок земли о котором идет речь, относится к зоне Р2, основные виды использования которой - питомники, охрана природных территорий и водные объекты.

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- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU