2020-06-21T17:42:57+03:00
Общество

Полиция изучит видео инциндента в центре Рязани

На улице Мюнстерской мужчину вытащили из такси за волосы
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В центре Рязани один мужчина тащит другого за волосы.В центре Рязани один мужчина тащит другого за волосы.
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В сети появилось видео странного инцидента, произошедшего в центре Рязани. На кадрах видно, как на улице Мюнстерской один мужчина за волосы вытаскивает другого из такси. При этом, тот, которого волокут, кричит и просит не убивать его. В ответ мужчина оскорбляет своего «попутчика», называет его «мразью» и бьет по лицу.

В это время пострадавший безуспешно пытается привлечь внимание прохожих, но автомобиль такси уезжает, а девушки, ставшие свидетелями инцидента, просто отходят в сторону.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что по факту случившегося в правоохранительные органы никто не обращался. Также в полиции добавили, что видеоролик будет внимательно изучен.

Конфликт в Рязани.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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