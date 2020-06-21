Полиция изучит видео инциндента в центре Рязани

21 Июнь 2020 2020-06-21T17:42:57+03:00

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В сети появилось видео странного инцидента, произошедшего в центре Рязани. На кадрах видно, как на улице Мюнстерской один мужчина за волосы вытаскивает другого из такси. При этом, тот, которого волокут, кричит и просит не убивать его. В ответ мужчина оскорбляет своего «попутчика», называет его «мразью» и бьет по лицу.

В это время пострадавший безуспешно пытается привлечь внимание прохожих, но автомобиль такси уезжает, а девушки, ставшие свидетелями инцидента, просто отходят в сторону.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что по факту случившегося в правоохранительные органы никто не обращался. Также в полиции добавили, что видеоролик будет внимательно изучен.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1334" height="750" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/786194" frameborder="0"></iframe> Конфликт в Рязани.

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- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU