Полиция изучит видео инциндента в центре Рязани
В сети появилось видео странного инцидента, произошедшего в центре Рязани. На кадрах видно, как на улице Мюнстерской один мужчина за волосы вытаскивает другого из такси. При этом, тот, которого волокут, кричит и просит не убивать его. В ответ мужчина оскорбляет своего «попутчика», называет его «мразью» и бьет по лицу.
В это время пострадавший безуспешно пытается привлечь внимание прохожих, но автомобиль такси уезжает, а девушки, ставшие свидетелями инцидента, просто отходят в сторону.
В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что по факту случившегося в правоохранительные органы никто не обращался. Также в полиции добавили, что видеоролик будет внимательно изучен.
Конфликт в Рязани.
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- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
ИСТОЧНИК KP.RU