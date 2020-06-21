В Рязани появился арт-объект в форме сердца

21 Июнь 2020 2020-06-21T13:43:12+03:00

Так бизнесмены и власти благодарят медиков за работу в период пандемии

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В парке на территории Областной клинической больницы появился новый арт-объект. Об этом на своей страничке «ВКонтакте» рассказал губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Композиция выполненная в форме сердца, внутри которого размещен график кардиограммы, символизирует благодарность медикам за вклад в борьбу с COVID-19.

«Я очень рад, что в общество возвращается достойное отношение к профессии доктора, и что в нашем регионе работает социально ответственный бизнес, готовый поддержать тех, кто сегодня самоотверженно трудится ради каждого из нас», - написал в своем посте Любимов.

Напомним, раннее глава региона в видеообращении поздравил всех сопричастных с днем медицинсмкого работника.

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ИСТОЧНИК KP.RU