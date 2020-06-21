462 ребенка заразились коронавирусом в Рязанской области

21 Июнь 2020 2020-06-21T12:49:57+03:00

Всего COVID-19 подтвердился у 4855 человек

Изменить размер текста: A A

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции 21 июня обновил данные по возрастному составу заболевших. Напомним, что совокупно с начала пандемии в регионе выявили 4855 случаев COVID-19. Сюда входят 4808 человек с подтвержденным диагнозом и 47 человек с первым положительным тестом.

Количество заболевших детей возросло до 462 человек. А в лидерах по числу заболевших по-прежнему находится возрастная группа 46 лет - 64 года – 1886 человек.

ПОДРОБНАЯ СТАТИСТИКА

С подтвержденным диагнозом COVID-19:

- от 18 до 45 лет – 1585 человека;

- от 46 до 64 лет – 1886 человека;

- от 65 до 80 лет – 709 человек;

- старше 80 лет – 166 человек;

дети – 462 человека (пятнадцать до 1 года; тридцать семь по 1; двадцать три по 2; двадцать по 3; двадцать три по 4 года; двадцать четыре по 5; двадцать пять по 6; двадцать шесть по 7; тридцать три по 8; двадцать два по 9; двадцать три по 10; тридцать три по 11; двадцать восемь по 12; двадцать по 13; двадцать четыре по 14; тридцать по 15; двадцать восемь по 16; двадцать восемь по 17 лет).

По возрасту с условно подтвержденным диагнозом COVID-19:

- от 18 до 45 лет – 13 человек;

- от 46 до 64 лет – 21 человек;

- от 65 до 80 лет – 8 человек;

- старше 80 лет – 3 человека;

дети – 2 человека (до 1 года; 15 лет).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU