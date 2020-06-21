В Новомичуринске иномарка сбила пешеходов из Мордовии
Поздно вечером 20 июня в городе Новомичуринск Пронского района автомобиль Volkswagen Polo сбил двоих мужчин, шедших по проезжей части. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
За рулем иномарки находился 28-летний местный житель, а пострадавшими оказались жители Мордовии 29 и 30 лет. В результате ДТП мужчин с травмами доставили в больницу. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Обстоятельства наезда устанавливаются. Проводится проверка.
Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.
Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU