В Новомичуринске иномарка сбила пешеходов из Мордовии

21 Июнь 2020 2020-06-21T12:46:51+03:00

В Новомичуринске сбили двух пешеходов.

Пострадавших мужчин с травмами доставили в рязанскую больницу

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Поздно вечером 20 июня в городе Новомичуринск Пронского района автомобиль Volkswagen Polo сбил двоих мужчин, шедших по проезжей части. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

За рулем иномарки находился 28-летний местный житель, а пострадавшими оказались жители Мордовии 29 и 30 лет. В результате ДТП мужчин с травмами доставили в больницу. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Обстоятельства наезда устанавливаются. Проводится проверка.

Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU