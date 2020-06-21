Еще у 47 человек в Рязанской области выявили коронавирус

21 Июнь 2020 2020-06-21T11:40:05+03:00

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В Рязанской области еще у 47 человек тесты на COVID-19 оказались положительными. Об этом 21 июня сообщила опергруппа при правительстве региона. Результаты анализов направили на повторное исследование в минздрав.

У 49 человек, узнавших о своем заражении днем ранее, диагноз подтвердился. Таким образом, официально с начала пандемии зарегистрировали 4808 случаев новой коронавирусной инфекции, а вместе с условно подтвержденными – 4855 случаев. Из статистики, напомним, не исключают выздоровевших и умерших.

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ИСТОЧНИК KP.RU