В ОКБ учат рязанцев правильно дышать при COVID-19
Специалисты лечебно-реабилитационного отделения ОКБ разработали комплекс дыхательных упражнений, помогающий заболевшим COVID-19 преодолеть недуг.
Врачи считают, что выполняя такую гимнастику, пациент тренирует мышцы, которые отвечают за вдох. А это способствует насыщению крови кислородом.
- Самое тяжелое следствие коронавирусной инфекции - недостаток кислорода. Он возникает от того, что поражается легочная ткань. Наши упражнения помогают противостоять этому процессу и способствуют притоку кислорода в организм, - рассказала завотделением Наталья Рондалева.
По данным наблюдений медиков пациенты, которые выполняют упражнения, быстрее идут на поправку и восстанавливаются после болезни.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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