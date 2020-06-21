В ОКБ учат рязанцев правильно дышать при COVID-19

21 Июнь 2020 2020-06-21T08:27:37+03:00

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Специалисты лечебно-реабилитационного отделения ОКБ разработали комплекс дыхательных упражнений, помогающий заболевшим COVID-19 преодолеть недуг.

Врачи считают, что выполняя такую гимнастику, пациент тренирует мышцы, которые отвечают за вдох. А это способствует насыщению крови кислородом.

- Самое тяжелое следствие коронавирусной инфекции - недостаток кислорода. Он возникает от того, что поражается легочная ткань. Наши упражнения помогают противостоять этому процессу и способствуют притоку кислорода в организм, - рассказала завотделением Наталья Рондалева.

По данным наблюдений медиков пациенты, которые выполняют упражнения, быстрее идут на поправку и восстанавливаются после болезни.

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ИСТОЧНИК KP.RU