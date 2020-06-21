21 Июнь 2020 2020-06-21T08:10:17+03:00

Стало известно время и место прощания с художником Василием Николаевым. Фото: Фото: https://kulturarzn.ru/

Известный на всю Россию мастер скончался 19 июня на 70-м году жизни

Изменить размер текста: A A

Прощание с Заслуженным художником России Василием Николаевым состоится 21 июня в 11:00 в храме на Скорбященском кладбище. Об этом сообщает Рязанский союз художников.

Напомним, Василий Иванович Николаев скончался 19 июня на 70-м году жизни. Его произведения представлены в российских и зарубежных музеях, частных собраниях Австрии, Англии, Германии, России и Франции.

Слова соболезнования родным и близким покойного выразил министр культуры Рязанской области Виталий Попов (читать подробнее).

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В Рязани скончался старейший патологоанатом Виктор Левитин

В течение 40 лет Виктор Яковлевич заведовал патологоанатомическим отделением в рязанском кардиоцентре (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU