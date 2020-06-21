Стало известно время и место прощания с художником Василием Николаевым
Прощание с Заслуженным художником России Василием Николаевым состоится 21 июня в 11:00 в храме на Скорбященском кладбище. Об этом сообщает Рязанский союз художников.
Напомним, Василий Иванович Николаев скончался 19 июня на 70-м году жизни. Его произведения представлены в российских и зарубежных музеях, частных собраниях Австрии, Англии, Германии, России и Франции.
Слова соболезнования родным и близким покойного выразил министр культуры Рязанской области Виталий Попов (читать подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU