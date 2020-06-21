Скончался известный рязанский художник Василий Николаев

21 Июнь 2020 2020-06-21T01:03:43+03:00

Работы мастера хранятся во многих коллекциях, в том числе - в Австрии, Англии, Германии, России и Франции

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19 июня на 70-м году жизни скончался известный рязанский художник Василий Иванович Николаев. Слова соболезнования родным и близким покойного выразил министр культуры Рязанской области Виталий Попов.

ДОСЬЕ «КП»

Заслуженный художник России Василий Иванович Николаев родился 2 февраля 1951 года в Киеве, но всю свою жизнь он связал с Рязанью. Учился, а потом преподавал в Рязанском художественном училище им. Вагнера.

Василий Николаев был участником многочисленных всесоюзных и международных выставок.

Его произведения представлены в российских и зарубежных музеях, частных собраниях Австрии, Англии, Германии, России и Франции.

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ИСТОЧНИК KP.RU