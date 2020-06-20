Дорогое ДТП: в Рязани автомобиль Lamborghini попал в аварию
Днем 20 июня на Московском шоссе в ДТП попал автомобиль Lamborghini, сообщается в паблике «ДТП | Аварии | Рязань». По словам очевидца, авария произошла недалеко от ТРЦ «М5Молл».
«Возможно, самое дорогое ДТП в Рязани? На Московском шоссе, перед «М5-Молл», стоят две «Ламбы», у одной из которых разбит передок, на месте экипаж ДПС», - говорится в сообщении.
По предварительным данным, водитель одной Lamborghiniн не справился с управлением и налетел на препятствие. В результате ДТП никто не пострадал.
ДТП на Москвоском с участием Lamborghini.Источник: ДТП Аварии Рязань
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ИСТОЧНИК KP.RU