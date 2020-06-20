2020-06-20T19:52:49+03:00
Происшествия

Женщина, перевозившая двух детей, устроила жесткое ДТП в центре Рязани

Из-за аварии затруднено движение по улице Высоковольтной [фото]
Александр КАРАВАЕВ
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Женщина, перевозившая двух детей, устроила жесткое ДТП в центре Рязани.Женщина, перевозившая двух детей, устроила жесткое ДТП в центре Рязани.Фото: Александр КАРАВАЕВ
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20 июня около 19:00 на перекрестке улицы Высоковольтная и проезда Завражнова столкнулись два автомобиля. По предварительным данным, автомобиль Toyota, за рулем которого находилась женщина, перевозившая двух детей, не уступила дорогу Peugeot, следовавшему по улице Высоковольтной.

Из-за аварии затруднено движение по улице Высоковольтной. Фото: Александр КАРАВАЕВ

Из-за аварии затруднено движение по улице Высоковольтной.Фото: Александр КАРАВАЕВ

В результате ДТП «француза» отбросило на столб с дорожными знаками и развернуло поперек движения по главной дороге. Водителю Peugeot оказывается медицинская помощь.

Около «Глобуса» Тойота протаринила Пежо. Фото: Александр КАРАВАЕВ

Около «Глобуса» Тойота протаринила Пежо.Фото: Александр КАРАВАЕВ

Если вина водителя Toyota будет доказана, то ему грозит лишение водительского удостоверения.

В ДТП на Высоковольтной пострадал один человек. Фото: Александр КАРАВАЕВ

В ДТП на Высоковольтной пострадал один человек.Фото: Александр КАРАВАЕВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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