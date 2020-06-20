20 Июнь 2020 2020-06-20T19:52:49+03:00

Женщина, перевозившая двух детей, устроила жесткое ДТП в центре Рязани. Фото: Александр КАРАВАЕВ

Изменить размер текста: A A

20 июня около 19:00 на перекрестке улицы Высоковольтная и проезда Завражнова столкнулись два автомобиля. По предварительным данным, автомобиль Toyota, за рулем которого находилась женщина, перевозившая двух детей, не уступила дорогу Peugeot, следовавшему по улице Высоковольтной.

Из-за аварии затруднено движение по улице Высоковольтной.Фото: Александр КАРАВАЕВ

В результате ДТП «француза» отбросило на столб с дорожными знаками и развернуло поперек движения по главной дороге. Водителю Peugeot оказывается медицинская помощь.

Около «Глобуса» Тойота протаринила Пежо.Фото: Александр КАРАВАЕВ

Если вина водителя Toyota будет доказана, то ему грозит лишение водительского удостоверения.

В ДТП на Высоковольтной пострадал один человек.Фото: Александр КАРАВАЕВ

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Под Рязанью москвич за рулем BMW X5 улетел на скорости с дороги в кювет

Мужчину с травмами госпитализировали в ближайшую больницу (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU