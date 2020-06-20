В Рязанском кардиодиспансере заработает еще один ангиограф
Современная рентгенологическая установка, стоимостью более 50 миллионов рублей, приобретена в рамках федерального проекта «Здравоохранение» для реконструируемого отделения рентгенохирургических методов диагностики областного кардиодиспансера. Об этом сообщил сайт регионального минздрава.
Стало быть, в главном кардиологическом стационаре региона будут действовать две ангиографические установки. Одна – в операционной, где оказывается круглосуточно экстренная помощь; другой аппарат будет использоваться для диагностических мероприятий и плановых операций на сердце и сосудах.
Напомним, что ангиография – один из методов современной диагностики. Это контрастное рентгенологическое исследование кровеносных сосудов.
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ИСТОЧНИК KP.RU