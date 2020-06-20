2020-06-20T18:42:03+03:00
Здоровье

В Рязанском кардиодиспансере заработает еще один ангиограф

Антон ВОХЕЧ
Поделиться:
Ангиограф - необходимый инструмент диагностики при сосудистых операциях.Ангиограф - необходимый инструмент диагностики при сосудистых операциях.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Современная рентгенологическая установка, стоимостью более 50 миллионов рублей, приобретена в рамках федерального проекта «Здравоохранение» для реконструируемого отделения рентгенохирургических методов диагностики областного кардиодиспансера. Об этом сообщил сайт регионального минздрава.

Стало быть, в главном кардиологическом стационаре региона будут действовать две ангиографические установки. Одна – в операционной, где оказывается круглосуточно экстренная помощь; другой аппарат будет использоваться для диагностических мероприятий и плановых операций на сердце и сосудах.

Напомним, что ангиография – один из методов современной диагностики. Это контрастное рентгенологическое исследование кровеносных сосудов.

Минздрав объяснил, почему ребенка, больного лейкемией, не госпитализировали

Врачи действовали четко по указаниям Роспотребнадзора и федерального министерства здравоохранения (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Рязанском кардиодиспансере заработает еще один ангиограф
Любимов раскритиковал владельцев кафе за «возмутительное» отношение к коронавирусу
В Рязанской области обнаружены трупы молодых людей
Число заболевших коронавирусом стремительнее всего растет вокруг Ряжска
Минздрав объяснил, почему ребенка, больного лейкемией, не госпитализировали
В Рязанской области ждут непогоду: сильный дождь и даже град
Число рязанских детей с диагнозом COVID-19 возросло до 458 человек
Генеральным директором «Рязаньэнерго» стал Сергей Котенев
Администрация Рязани: в Лесопарке начинается незаконное строительство
Маленькому рязанцу с лейкемией отказали в госпитализации
В ручье на окраине Рязани обнаружили огромное количество нефтепродуктов
В Михайловском районе из реки Проня извлекли труп утопленника
Ночью в Скопине тушили квартиру в пятиэтажке – пострадал один человек
Два троллейбуса изменили в Рязани свои маршруты
Число тяжелых пациентов с COVID-19 в Рязанской области выросло
В Рязани у жертвы покушения на убийство заподозрили коронавирус
В Рязанской области появились новые данные о географии распространения коронавируса
В Полянах на озере «Акапулько» утонул мужчина
Полиция проводит проверку по факту исчезновения крыши с павильона в Торговом городке
Ежегодно змеи в Рязанской области кусают до 12 человек
Лидеры предварительного голосования присоединились к акции «Нам есть кем гордиться»
В центре Рязани появится необходимый светофор