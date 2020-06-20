В Рязанской области обнаружены трупы молодых людей

20 Июнь 2020 2020-06-20T15:07:52+03:00

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В пятницу, 19 июня, в одной из квартир Новомичуринска нашли трупы двух молодых людей. Об этом «Комсомольской правде в Рязани» сообщил источник в региональном Следственном управлении Следственного комитета России.

Следователи уже установили личности молодых людей. По предварительным данным, причиной их смерти послужила передозировка наркотиков. В настоящий момент проводятся все необходимые оперативно-следственные действия для выяснения полной картины случившегося.

Напомним о случае с угнавшим автомобиль наркоманом из Санкт-Петербурга. В ходе преследования патрулем ДПС по трассе М5 «Урал» на территории Шиловского района он выехал на встречную полосу и врезался в Toyota Corolla. Водитель и двое пассажиров, в том числе несовершеннолетняя девочка, погибли на месте происшествия.

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ИСТОЧНИК KP.RU