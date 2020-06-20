В Рязанской области ждут непогоду: сильный дождь и даже град

20 Июнь 2020 2020-06-20T12:45:24+03:00

По мнению метеорологов, в воздухе пахнет грозой... Фото из архива "КП-Рязань".

Это связано с прохождением активного холодного фронта с северо-запада на юго-восток

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В связи с прохождением активного холодного фронта с северо-запада на юго-восток в течение всего дня 20 июня на территории Рязанской области местами ожидается гроза, местами сильный дождь, и даже град. При этом ветер усилится до 15-20 метров в секунду. Это метеорологическое предупреждение опубликовано на сайте ГУ МЧС России по Рязанской области.

При этом сотрудники аварийно-спасательной службы напоминают простые правила безопасности: не стойте под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями.

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ИСТОЧНИК KP.RU