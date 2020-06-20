В Рязанской области ждут непогоду: сильный дождь и даже град
В связи с прохождением активного холодного фронта с северо-запада на юго-восток в течение всего дня 20 июня на территории Рязанской области местами ожидается гроза, местами сильный дождь, и даже град. При этом ветер усилится до 15-20 метров в секунду. Это метеорологическое предупреждение опубликовано на сайте ГУ МЧС России по Рязанской области.
При этом сотрудники аварийно-спасательной службы напоминают простые правила безопасности: не стойте под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Метеорологи рассказали о губительных последствиях непогоды в Рязанской области
На десятках гектаров погибло больше половины растений. Особенно сильно пострадал Сасовский район (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU