Генеральным директором «Рязаньэнерго» стал Сергей Котенев

20 Июнь 2020 2020-06-20T11:05:27+03:00

Это стало известно во время визита в Рязань генерального директора «Россети Центр» Игоря Маковского

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Генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский посетил 19 июня с рабочим визитом Рязань. Топ-менеджер встретился с главой региона Николаем Любимовым, в ходе которой обсудил ряд вопросов. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Обсуждались вопросы совместного взаимодействия по развитию индустриального (промышленного) парка «Рязанский». Планируется, что в декабре на объекте будет установлена новая подстанция для обеспечения деятельности резидентов.

Игорь Маковский в этот же день встретился с коллективом «Рязаньэнерго». На ней он представил нового руководителя - генеральным директором стал Сергей Котенев, до этого возглавлявший АО «Тульские городские электрические сети».

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ИСТОЧНИК KP.RU