Администрация Рязани: в Лесопарке начинается незаконное строительство
Пресс-служба городской администрации заявила, что по данным управления земельных ресурсов и имущественных отношений, указанный в социальных сетях участок является частной собственностью.
По сообщению управления капитального строительства, разрешения на строительство не выдавалось. Речь идет о написанном рязанцем сообщении о том, что «в лесопарке начинается строительство довольно-таки немалого масштаба».
Пресс-служба уточнила, что участок, о котором идет речь, расположен в зоне Р2. Основные виды использования : питомники, охрана природных территорий и водные объекты. При этом строительство общеобразовательной школы планировалось на другом участке.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
В Рязани построят новые артезианские скважины и перенесут водозабор
Депутаты гордумы обсудили качество питьевой воды (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU