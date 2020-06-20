2020-06-20T11:05:40+03:00
Недвижимость

Администрация Рязани: в Лесопарке начинается незаконное строительство

Чиновники оперативно отреагировали на сообщения в социальных сетях
Антон ВОХЕЧ
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На участке скосили траву и поставили бытовки. Фото: соцсети.На участке скосили траву и поставили бытовки. Фото: соцсети.
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Пресс-служба городской администрации заявила, что по данным управления земельных ресурсов и имущественных отношений, указанный в социальных сетях участок является частной собственностью.

По сообщению управления капитального строительства, разрешения на строительство не выдавалось. Речь идет о написанном рязанцем сообщении о том, что «в лесопарке начинается строительство довольно-таки немалого масштаба».

Пресс-служба уточнила, что участок, о котором идет речь, расположен в зоне Р2. Основные виды использования : питомники, охрана природных территорий и водные объекты. При этом строительство общеобразовательной школы планировалось на другом участке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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