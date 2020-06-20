В ручье на окраине Рязани обнаружили огромное количество нефтепродуктов
Власти Рязани проверили жалобы жителей Дашково-Песочни по поводу слива в ручей Песоченка нефтепродуктов. Сертифицированная лаборатория «Водоканала» взяла повторные пробы воды – предыдущий забор из ручья показал превышение по нефтепродуктам и по химическому потреблению кислорода.
Чиновники решили временно закрыть ливневые колодцы и перекрыть съезда к ручью. Кроме того, власти намерены направить в природоохранную прокуратуру обращение, а территорию у ручья привести в порядок.
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ИСТОЧНИК KP.RU