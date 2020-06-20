В Михайловском районе из реки Проня извлекли труп утопленника
Вечером 19 июня водолазы центральной спасательной станции из реки Проня в Михайловском районе извлекли тело мужчины, сообщает пресс-служба УМЧС России по Рязанской области.
По факту обнаружения трупа Михайловским МСО СУ СК России по Рязанской области проводится проверка. следователям предстоит установить личность мужчины, точну причину смерти, а также все обстоятельства случившегося.
В настоящее время известно, что труп мужчины обнаружили в месте, которое не было оборудовано для купания.
Ранее, напомним, водолазы поисково-спасательной станции Новомичиринска из водохранилища в Пронском районе извлекли тело мужчины (читать подробнее).
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
В Полянах на озере «Акапулько» утонул мужчина
Его тело обнаружили в водоеме в четверг, 18 июня (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU