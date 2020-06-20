В Михайловском районе из реки Проня извлекли труп утопленника

20 Июнь 2020 2020-06-20T08:01:38+03:00

Следственный комитет проводит проверку, чтобы выяснить все обстоятельства трагедии

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Вечером 19 июня водолазы центральной спасательной станции из реки Проня в Михайловском районе извлекли тело мужчины, сообщает пресс-служба УМЧС России по Рязанской области.

По факту обнаружения трупа Михайловским МСО СУ СК России по Рязанской области проводится проверка. следователям предстоит установить личность мужчины, точну причину смерти, а также все обстоятельства случившегося.

В настоящее время известно, что труп мужчины обнаружили в месте, которое не было оборудовано для купания.

Ранее, напомним, водолазы поисково-спасательной станции Новомичиринска из водохранилища в Пронском районе извлекли тело мужчины (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU