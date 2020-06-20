Ночью в Скопине тушили квартиру в пятиэтажке – пострадал один человек
В ночь на 20 июня в МЧС поступила информация о возгорании в Скопине, сообщает пресс-служба ведомства. Горела двухкомнатная квартира в пятиэтажном доме.
В результате возгорания пострадал один человек и повреждена комната на площади 15 кв. метров.
Боролись с огнем шесть человек личного состава Государственной противопожарной службы.
В настоящее время специалисты МЧС выясняют причину возгорания и причиненный ущерб.
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ИСТОЧНИК KP.RU