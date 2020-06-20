20 Июнь 2020 2020-06-20T07:45:02+03:00

Ночью в Скопине тушили квартиру в пятиэтажке – пострадал один человек.

Боролись с огнем шесть человек личного состава Государственной противопожарной службы

Изменить размер текста: A A

В ночь на 20 июня в МЧС поступила информация о возгорании в Скопине, сообщает пресс-служба ведомства. Горела двухкомнатная квартира в пятиэтажном доме.

В результате возгорания пострадал один человек и повреждена комната на площади 15 кв. метров.

Боролись с огнем шесть человек личного состава Государственной противопожарной службы.

В настоящее время специалисты МЧС выясняют причину возгорания и причиненный ущерб.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

У храма в Спасском районе сгорела кровля

Пожар удалось локализовать через полтора часа (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU