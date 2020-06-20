2020-06-20T07:45:02+03:00
Происшествия

Ночью в Скопине тушили квартиру в пятиэтажке – пострадал один человек

Боролись с огнем шесть человек личного состава Государственной противопожарной службы
Яков РЫКОВ
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Ночью в Скопине тушили квартиру в пятиэтажке – пострадал один человек.Ночью в Скопине тушили квартиру в пятиэтажке – пострадал один человек.
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В ночь на 20 июня в МЧС поступила информация о возгорании в Скопине, сообщает пресс-служба ведомства. Горела двухкомнатная квартира в пятиэтажном доме.

В результате возгорания пострадал один человек и повреждена комната на площади 15 кв. метров.

Боролись с огнем шесть человек личного состава Государственной противопожарной службы.

В настоящее время специалисты МЧС выясняют причину возгорания и причиненный ущерб.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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