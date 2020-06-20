2020-06-20T07:29:57+03:00
Общество

Два троллейбуса изменили в Рязани свои маршруты

Сделано это на время из-за ремонтных работ
Яков РЫКОВ
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Из-за ремонта в центре Рязани изменили маршрут двух троллейбусов. Фото: администрация Рязани.Из-за ремонта в центре Рязани изменили маршрут двух троллейбусов. Фото: администрация Рязани.
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В Рязани изменили схему движения городского пассажирского транспорта. Теперь два троллейбуса будут ходить по измененному маршруту:

- троллейбусы №2 в сторону Дашково-Песочни следуют по улицам Ленина, Есенина, Касимовскому шоссе, далее в обратном направлении по маршруту;

- троллейбусы №16 следуют до площади Соборной, далее в обратном направлении.

Причина изменения маршрута – ремонтные работы газопроводной трубы и закрытие движения транспорта по улице Маяковского в районе дома №37 (Сбербанк).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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