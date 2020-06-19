Число тяжелых пациентов с COVID-19 в Рязанской области выросло
В больницах Рязанской области по состоянию на вечер 19 июня находятся 423 пациента с новой коронавирусной инфекцией. Среди них 7 детей, сообщает опергруппа при региональном правительстве.
67 человек чувствуют себя удовлетворительно. У 313 состояние средней тяжести. Больше всего опасений возникает за 43 зараженных COVID-19, состояние которых оценивают как тяжелое (18 июня было 40 человек). Из них 16 не могут дышать самостоятельно, а потому подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Остальные переносят болезнь в легкой форме на домашнем карантине.
Также опергруппа при областном правительстве сообщает, что за сутки 128 пациентов выздоровели от коронавирусной инфекции. 34 проходили лечение в стационаре.
ИСТОЧНИК KP.RU