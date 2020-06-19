В Рязани у жертвы покушения на убийство заподозрили коронавирус

19 Июнь 2020 2020-06-19T20:11:08+03:00

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18 июня в селе Подвязье произошло покушение на убийство 51-летнего мужчины. Когда потерпевшего госпитализировали в Рязань, у него обнаружили признаки пневмонии и, заподозрив коронавирусную инфекцию, перевели в «красную зону» Областной клинической больницы. Это сделало невозможными любые следственные действия, со ссылкой на прокурора Рязанского района Дмитрия Булаева сообщает издательство «Пресса».

Ранее СУ СКР по Рязанской области рассказало о том, что преступление совершил 44-летний неоднократно судимый брат нынешнего пациента ОКБ. В ходе ссоры он, будучи пьяным, нанес родственнику «не менее двух» ударов ножом в шею и повредил трахею. К счастью, сосед услышал крики, вызвал участкового, вместе с ним выломал дверь, а полицейский обезвредил братоубийцу.

Следователи назначили судебные экспертизы. Скоро суд решит вопрос об избрании меры пресечения задержанному.

ИСТОЧНИК KP.RU