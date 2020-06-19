2020-06-19T17:35:58+03:00
Коронавирус Covid-19

В Рязанской области появились новые данные о географии распространения коронавируса

19 июня опергруппа рассказала, где и сколько случаев COVID-19 выявили в регионе
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По состоянию на 19 июня в Рязанской области известно о 4759 случаях коронавирусной инфекции, считая условно подтвержденные. По статистике опергруппы при областном правительстве, за минувшие сутки положительными оказались тесты на COVID-19 у 51 человека, 31 из них проживает в Рязани.

Ряжск с учетом еще пяти заболевших по их числу обогнал Скопин и вновь стал четвертым по области. География распространения коронавируса вновь расширилась за счет населенных пунктов Кареево и Мелекшино (оба – Старожиловский район).

Ниже приводим те точки на карте пандемии, где произошли изменения по сравнению с 18 июня. С полным списком можно ознакомиться здесь.

- Рязань – 2489 (+31);

- Рязанский район – 233 (+2) (Дядьково – 21 (+1), Поляны – 17 (+1));

- Ряжск – 117 (+5);

- Касимов – 114 (+3);

- Клепиковский район – 96 (+2) (Тума – 36 (+2));

- Касимовский район – 58 (+2) (Крутоярский – 4 (+1), Лашма – 4 (+1));

- Чучково – 26 (+1);

- Спас-Клепики – 21 (+1);

- Старожиловский район – 19 (+2) (Кареево – 1 (+1), Мелекшино–1 (+1));

- Путятино – 14 (+2).

ИСТОЧНИК KP.RU

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