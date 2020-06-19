В Полянах на озере «Акапулько» утонул мужчина

19 Июнь 2020 2020-06-19T16:13:41+03:00

Его тело обнаружили в водоеме в четверг, 18 июня

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В четверг, 18 июня, около полудня в озере «Акапулько» неподалеку от села Поляны Рязанского района отдыхающие обнаружили тело утонувшего мужчины.

Издательство «Пресса» со ссылкой на исполняющего руководителя Рязанского межрайонного следственного отдела СК России по Рязанской области Александра Логинова сообщает, что утонувший – 42-летний местный житель. За несколько дней до трагедии его неоднократно замечали за употреблениям спиртного. На берегу были обнаружены вещи погибшего, которые были опознаны родителями.

Известно, что на теле погибшего не обнаружено никаких повреждений. Причину смерти назовет судмедэкспертиза.

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Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения трупа (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU