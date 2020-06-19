19 Июнь 2020 2020-06-19T16:03:19+03:00

Полиция проводит проверку по факту исчезновения крыши с павильона в Торговом городке. Фото: ВОО «ВООПИиК».

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Полиция проводит проверку по факту заявления от руководства Рязанского ВОО «ВООПИиК» в котором указано, что с крыши одного из павильонов в Торговом городке якобы украли кровлю.

«Данное заявление зарегистрировано в установленном порядке. Сотрудники проводят проверку, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение», - говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Рязанской области.

Напомним, зампредседателя Рязанского регионального отделения ВОО «ВООПИиК» Игорь Кочетков заявил, что на территории достопримечательного места Рязанская сельскохозяйственная, промышленная и строительная выставка в минувшие выходные с павильона «Мещера» сняли металлическую кровлю.

Профлист зеленого цвета увезли в неизвестном направлении. Грабители нанесли ущерб предмету охраны, разграблено здание, находящееся в муниципальной собственности (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU