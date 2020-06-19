Ежегодно змеи в Рязанской области кусают до 12 человек

19 Июнь 2020 2020-06-19T15:47:34+03:00

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В Рязанской области активизировались медянки, ужи и гадюки, сообщает ГТРК «Ока». Змей можно встретить на лугах недалеко от воды и, самое главное, на дачных участках. Ежегодно эти твари кусают в Рязанской области до 12 человек.

Врачи советуют пострадавшим от укусов змей сначала обработать поврежденный участок антисептиком или льдом, а уже после этого наложить тугой жгут.

— Необходимо принять антигистаминные препараты, так как укус гадюки или ужа может спровоцировать аллергию. А после этого незамедлительно обратиться в больницу, — рассказывает врач выездной бригады анестезиологии и реанимации городской клинической станции скорой медицинской помощи Мария Борисова.

По словам врача, самое страшное, что может случиться – это летальный исход, но для смертельного случая должны сложиться несколько факторов.

— Во-первых, это укус в шею или голову, во-вторых, это индивидуальная реакция человека - анафилактический шок, повышенная восприимчивость к яду, а также отсроченная медицинская помощь, — отметила Мария Борисова.

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ИСТОЧНИК KP.RU