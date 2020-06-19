2020-06-19T15:13:07+03:00
Общество

В центре Рязани появится необходимый светофор

Именно на этом перекрестке нередки ДТП
Антон ВОХЕЧ
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В центре Рязани намерены установить еще один светофор.В центре Рязани намерены установить еще один светофор.
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В Рязани на перекрестке улиц Ленина и Николо-Дворянской (в районе школы №7) могут установить еще один светофор. Об этом нашему изданию сообщил один из членов комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и развитию городской инфраструктуры Рязанской городской думы, ссылаясь на и. о. начальника управления благоустройства администрации Рязани Юрия Фурфурака.

- Обсуждали технический момент, каково расстояние до других светофоров, позволяет ли закон это сделать, - уточнил источник.

По словам Фурфурака, в случае его установки, светофор будет синхронизирован с ближайшими, чтобы избежать скопления машин. Отметим, что обсуждение этого вопроса было инициировано в связи с большим количеством ДТП именно на этом перекрестке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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