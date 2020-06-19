В центре Рязани появится необходимый светофор
В Рязани на перекрестке улиц Ленина и Николо-Дворянской (в районе школы №7) могут установить еще один светофор. Об этом нашему изданию сообщил один из членов комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и развитию городской инфраструктуры Рязанской городской думы, ссылаясь на и. о. начальника управления благоустройства администрации Рязани Юрия Фурфурака.
- Обсуждали технический момент, каково расстояние до других светофоров, позволяет ли закон это сделать, - уточнил источник.
По словам Фурфурака, в случае его установки, светофор будет синхронизирован с ближайшими, чтобы избежать скопления машин. Отметим, что обсуждение этого вопроса было инициировано в связи с большим количеством ДТП именно на этом перекрестке.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Под Рязанью в ДТП пострадали сразу трое, причем из разных автомобилей
Водитель отечественного автомобиля забыл о джентльменских правилах (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU