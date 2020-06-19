2020-06-19T14:28:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Министр Прилуцкий: Количество больных коронавирусом в Рязани снижается

По словам главы министерства здравоохранения, количество выписанных пациентов превышает количество тех, кто находится на лечении
Яков РЫКОВ
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Глава рязанского минздрава заявил о снижении числа заболевших коронавирусом.Глава рязанского минздрава заявил о снижении числа заболевших коронавирусом.Фото: Артем КИЛЬКИН
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На текущей неделе в министерстве здравоохранения отметили важный этап - количество выписанных пациентов превышает количество тех, кто находится на лечении. Как на амбулаторном, так и на стационарном. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Прилуцкий. Его слова цитирует опергруппа.

— Это говорит о том, что количество заболевших уменьшается. При этом он подчеркнул, что тестирований в Рязанской области проводится больше, — подчеркнул чиновник.

Но, по словам Прилуцкого, он обеспокоен тем, что масочный режим соблюдается рязанцами очень слабо. Это может негативно повлиять на дальнейшие этапы снятия ограничений.

Напомним, по состоянию на 19 июня в Рязани и области коронавирус подтвердился у 4708 человек. Еще 51 человек в настоящее время сдал положительный тест, их анализы находятся на подтверждении в Роспотребнадозре (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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