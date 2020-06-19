Министр Прилуцкий: Количество больных коронавирусом в Рязани снижается

19 Июнь 2020 2020-06-19T14:28:31+03:00

По словам главы министерства здравоохранения, количество выписанных пациентов превышает количество тех, кто находится на лечении

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На текущей неделе в министерстве здравоохранения отметили важный этап - количество выписанных пациентов превышает количество тех, кто находится на лечении. Как на амбулаторном, так и на стационарном. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Прилуцкий. Его слова цитирует опергруппа.

— Это говорит о том, что количество заболевших уменьшается. При этом он подчеркнул, что тестирований в Рязанской области проводится больше, — подчеркнул чиновник.

Но, по словам Прилуцкого, он обеспокоен тем, что масочный режим соблюдается рязанцами очень слабо. Это может негативно повлиять на дальнейшие этапы снятия ограничений.

Напомним, по состоянию на 19 июня в Рязани и области коронавирус подтвердился у 4708 человек. Еще 51 человек в настоящее время сдал положительный тест, их анализы находятся на подтверждении в Роспотребнадозре (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU