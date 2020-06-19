«Единая Россия» предложила новые льготы для врачей

19 Июнь 2020 2020-06-19T14:01:09+03:00

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18 июня состоялось онлайн-совещание секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака и координатора партпроекта «Здоровое будущее», председателя комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Морозова с министром здравоохранения Михаилом Мурашко.

«Единая Россия» предложила разрешить работникам первичного звена приватизировать служебное жилье. Для этого нужны поправки в Жилищный кодекс и федеральный закон «Об основах здоровья граждан».

«Мы предлагаем дать это право медикам, которые не менее 15 лет проработали на селе, в рабочих поселках, поселках городского типа, городах с численностью населения до 50 тысяч человек», — сказал Андрей Турчак.

Кроме того, в партии считают необходимым включить сотрудников учреждений здравоохранения в перечень лиц, дети которых имеют право на первоочередное или внеочередное получение мест в детских садах.

«Полагаю, будет правильным дополнить перечень детьми медиков. Это будет способствовать повышению привлекательности профессии», — считает секретарь Генсовета «Единой России».

Министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал инициативы своевременными и добавил, что все меры нужно поддерживать.

По мнению лидера рязанских единороссов, председателя Рязанской областной Думы Аркадия Фомина, осуществление такого предложения, как первоочередной прием детей медиков в детские сады, даст возможность работникам медучреждений своевременно приступить к выполнению своих обязанностей.

Аркадий Фомин подчеркнул, что «Единая Россия» во время пандемии с коронавирусной инфекцией активно оказывает адресную помощь гражданам и медикам.

Кроме того, депутаты всех уровней поддержали инициативу губернатора и перевели средства на специальный счет для дополнительной материальной поддержки врачей, медперсонала, добавил секретарь регионального отделения партии Аркадий Фомин.

«Также мы оказываем волонтерскую помощь — доставляем продукты питания пожилым людям, передаем средства защиты в медучреждения и учреждения социальной сферы», – сказал он.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU