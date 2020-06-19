Жениться и разводиться рязанцам вновь разрешили, но с ограничениями

19 Июнь 2020 2020-06-19T14:00:28+03:00

На регистрации брака должны присутствовать только жених и невеста

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Главному управлению ЗАГС Рязанской области разрешили регистрацию браков и разводов в прежнем объеме. Это один из пунктов распоряжения губернатора от 18 июня, которым смягчаются введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции ограничения.

Ранее расписывать молодоженов разрешалось «в исключительных случаях, (…) при невозможности изменения даты». Даже в этих условиях, например, в начале июня за два дня смогли пожениться 76 пар.

Теперь же табу осталось одно: присутствовать на церемонии должны только главные действующие лица. В случае с регистрации брака – только жених и невеста.

КСТАТИ

Заявления пока принимают только дистанционно – через сайт госуслуг. При этом в ЗАГСе предупреждают: возможны технические неполадки, поэтому убедитесь, что заявление поступило, позвонив по телефону территориального отдела (их список - на официальном сайте ведомства).

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ИСТОЧНИК KP.RU