Жениться и разводиться рязанцам вновь разрешили, но с ограничениями
Главному управлению ЗАГС Рязанской области разрешили регистрацию браков и разводов в прежнем объеме. Это один из пунктов распоряжения губернатора от 18 июня, которым смягчаются введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции ограничения.
Ранее расписывать молодоженов разрешалось «в исключительных случаях, (…) при невозможности изменения даты». Даже в этих условиях, например, в начале июня за два дня смогли пожениться 76 пар.
Теперь же табу осталось одно: присутствовать на церемонии должны только главные действующие лица. В случае с регистрации брака – только жених и невеста.
КСТАТИ
Заявления пока принимают только дистанционно – через сайт госуслуг. При этом в ЗАГСе предупреждают: возможны технические неполадки, поэтому убедитесь, что заявление поступило, позвонив по телефону территориального отдела (их список - на официальном сайте ведомства).
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ИСТОЧНИК KP.RU