В райцентре Ухолово возле кафе зарезали мужчину

19 Июнь 2020 2020-06-19T12:54:00+03:00

По подозрению в совершении убийства задержан 24-летний молодой человек

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В четверг, 18 июня, рядом с кафе в райцентре Ухолово 24-летний молодой человек нанес несколько ударов ножом своему знакомому – 53-летнему жителю поселка. От полученных травм потерпевший скончался при транспортировке в больницу. Злоумышленник скрылся.

Кораблинский межрайонный следственный отдел СК России по Рязанской области возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Благодаря грамотной работе оперативников подозреваемого удалось задержать по горячим следам.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

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ИСТОЧНИК KP.RU