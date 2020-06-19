ФСБ «ликвидировало» боевиков на топливной станции «Шилово-3»
18 июня сотрудники ФСБ провели антитеррористические учения в Шиловском районе, сообщает пресс-служба ведомства.
Фото: УФСБ по Рязанской области.
По сценарию учения, на территорию продуктоперекачивающей станции «Шилово-3», пробив запасные ворота, въехала автомашина с вооруженными людьми. Террористы открыли огонь из огнестрельного оружия по сотрудникам охраны. Захватив заложников и заминировав резервуар с топливом, преступники потребовали прибытия съемочной группы федерального телеканала для размещения в эфире своих требований, а также предоставления вертолета с экипажем.
Фото: УФСБ по Рязанской области.
Во время переговоров склонить боевиков к отказу от требований не удалось. В результате боевой операции преступников нейтрализовали. Затем саперы разминировали объект и ликвидировали утечку топлива и очаг возгорания.
Фото: УФСБ по Рязанской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU