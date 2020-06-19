От рязанских студентов требуют сдачи экзаменов в очной форме, несмотря на пандемию

19 Июнь 2020 2020-06-19T12:27:26+03:00

Региональное министерство образования считает, что все сделано по закону и по согласованию с Роспотребнадзором

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Несколько студентов рязанского Политехнического колледжа пожаловались на странице губернатора Николая Любимова о сдаче экзаменов в очной форме.

«Я обучаюсь на специальности "Информационные системы и программирование". 25 июня меня пригласили на пятичасовой очный демонстрационный экзамен в составе девяти человек, хотя защита диплом и предыдущие экзамены проводились дистанционно по интернету, - пишет одна из студенток 3 курса. - В других областях России этот экзамен из-за в сложившейся эпидемиологической ситуации не проводился, оценки выставляли согласно текущей успеваемости. Также данный экзамен проводится в других колледжах Рязани, например, в Технологическом колледже. Если даже парад отменили, почему же я и мои одногруппники должны рисковать своим здоровьем и ехать на очный экзамен».

Чиновники министерства образования Рязанской области оперативно ответили и пояснили, что демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia предусмотрен в качестве одной из частей государственной итоговой аттестации по специальности «Информационные системы и программирование». В соответствии с документами Минпросвещения России, демонстрационный экзамен по данной специальности не может быть проведен дистанционно.

«График проведения демонстрационных экзаменов согласован с Управлением Роспотребнадзора по Рязанской области. В условиях предотвращения распространения коронавируса в качестве демонстрационного экзамена могут быть зачтены результаты демонстрационных экзаменов, сданных в рамках промежуточной аттестации, или участие в чемпионатах по стандартам WorldSkills и «Абилимпикс». Выпускникам предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена в дополнительные сроки без отчисления выпускников», - говорится в сообщении властей.

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ИСТОЧНИК KP.RU