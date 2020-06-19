Видео: улица Почтовая в Рязани заполнена людьми
На улице Почтовой в Рязани вечером 18 июня собралось огромное количество людей. Ажиотаж спровоцировало смягчение введенных из-за коронавируса ограничений и начало работы летних веранд у заведений.
Горожане активно снимали происходящее на видео и выкладывали в соцсети. Хотя многие требования, в том числе к социальной дистанции и наличию индивидуальных средств защиты, официально продолжают действовать, сотни человек о них забыли и поддались желанию «потусоваться».
Улица Почтовая в Рязани после смягчения ограничений.
Напомним, с четверга Рязанская область перешла на второй этап снятия ограничений. В частности, организациям общественного питания разрешили обслуживать посетителей на открытом воздухе со следующими требованиями:
- расстановка столов на расстоянии 1,5-2 метров;
- использование одноразового меню;
- дезинфекция всех поверхностей после каждого посетителя.
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ИСТОЧНИК KP.RU