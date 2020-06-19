Видео: улица Почтовая в Рязани заполнена людьми

19 Июнь 2020 2020-06-19T12:22:38+03:00

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На улице Почтовой в Рязани вечером 18 июня собралось огромное количество людей. Ажиотаж спровоцировало смягчение введенных из-за коронавируса ограничений и начало работы летних веранд у заведений.

Горожане активно снимали происходящее на видео и выкладывали в соцсети. Хотя многие требования, в том числе к социальной дистанции и наличию индивидуальных средств защиты, официально продолжают действовать, сотни человек о них забыли и поддались желанию «потусоваться».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/785840" frameborder="0"></iframe> Улица Почтовая в Рязани после смягчения ограничений.

Напомним, с четверга Рязанская область перешла на второй этап снятия ограничений. В частности, организациям общественного питания разрешили обслуживать посетителей на открытом воздухе со следующими требованиями:

- расстановка столов на расстоянии 1,5-2 метров;

- использование одноразового меню;

- дезинфекция всех поверхностей после каждого посетителя.

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ИСТОЧНИК KP.RU