2020-06-19T12:22:38+03:00
Общество

Видео: улица Почтовая в Рязани заполнена людьми

Смягчение ограничений и открытие летних веранд у заведений спровоцировали большой ажиотаж
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На улице Почтовой в Рязани вечером 18 июня собралось огромное количество людей. Ажиотаж спровоцировало смягчение введенных из-за коронавируса ограничений и начало работы летних веранд у заведений.

Горожане активно снимали происходящее на видео и выкладывали в соцсети. Хотя многие требования, в том числе к социальной дистанции и наличию индивидуальных средств защиты, официально продолжают действовать, сотни человек о них забыли и поддались желанию «потусоваться».

Улица Почтовая в Рязани после смягчения ограничений.

Напомним, с четверга Рязанская область перешла на второй этап снятия ограничений. В частности, организациям общественного питания разрешили обслуживать посетителей на открытом воздухе со следующими требованиями:

- расстановка столов на расстоянии 1,5-2 метров;

- использование одноразового меню;

- дезинфекция всех поверхностей после каждого посетителя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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