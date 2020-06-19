Под Рязанью в ДТП пострадали сразу трое, причем из разных автомобилей

19 Июнь 2020 2020-06-19T12:16:49+03:00

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63-летний рязанец, управляя автомобилем «Лада Калина», по предварительной информации, не уступил дорогу 18-летней девушке на «Hunday Solaris». Столкновение случилось 18 июня, примерно в 14:15, в Рязанском районе на четырнадцатом километре автодороги «Рязань – Спасск – Ижевское». Об этом ДТП сообщил сайт регионального УМВД.

В результате столкновения автомобилей травмы получили как оба водителя, так и пассажир иномарки. Пострадавшим оказана медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка.

В результате другого дорожного происшествия, случившегося рано утром 18 июня, водитель – 52-летний рязанец, а также две пассажирки 44 и 59 лет получили травмы. Оно случилось на Ряжском шоссе.

Как итог, за прошедшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 11 человек получили травмы различной степени тяжести.

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ИСТОЧНИК KP.RU