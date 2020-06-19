19 июня в Рязанской области выявили еще 52 случая COVID-19

19 Июнь 2020 2020-06-19T11:26:52+03:00

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19 июня в пятницу оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Рязанской области сообщил, что в регионе выявлено еще 52 случая COVID-19.

С начала пандемии заболевание подтвердилось у 4708 человек. Еще 51 человек в настоящее время сдали первый положительный тест, их анализы находятся на подтверждении. Таким образом, вместе с условно зараженными под наблюдением врачей находятся 4759 человек.

Ситуация контролируется, все необходимые профилактические мероприятия проводятся в полном объеме.

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Последняя информация о заболевших (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU