Рязанцев предупредили об изнурительной жаре в ближайшие два дня
По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем 19 и 20 июня на территории Рязанской области сохранится жара с максимальной температурой воздуха 30-31°С.
В связи с изнурительной жарой региональное управление МЧС напоминает рязанцам, что в условиях засухи и жаркой погоды, трава и лесная подстилка загораются как порох. Спасатели просят жителей региона воздержаться от посещения лесов, не разводить костры, а отдыхая на водоемах вблизи лесов, не бросать непотушенные спички и окурки.
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ИСТОЧНИК KP.RU