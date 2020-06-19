19 Июнь 2020 2020-06-19T09:57:20+03:00

Погода в Рязани на 19 и 20 июня: рязанцев предупредили об изнурительной жаре в ближайшие два дня. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Погода в Рязани на два дня: 19 и 20 июня температура воздуха составит 31 градус

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По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем 19 и 20 июня на территории Рязанской области сохранится жара с максимальной температурой воздуха 30-31°С.

В связи с изнурительной жарой региональное управление МЧС напоминает рязанцам, что в условиях засухи и жаркой погоды, трава и лесная подстилка загораются как порох. Спасатели просят жителей региона воздержаться от посещения лесов, не разводить костры, а отдыхая на водоемах вблизи лесов, не бросать непотушенные спички и окурки.

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ИСТОЧНИК KP.RU