Рязанцев просят помочь в поисках исчезнувшей женщины в футболке с голубыми бабочками
В Рязани продолжаются поиски бесследно исчезнувшей 36-летней Любови Козырской, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Alert Рязань». Волонтеры просят неравнодушных рязанцев помочь с поисками.
«Желающие помогать в поисках Любови, можно писать в личные сообщения Ирине Паниной. Есть много задач на оклейку», - говорится в сообщении.
Напомним женщина в футболке с голубыми бабочками пропала больше десяти дней назад – 8 июня. С тех пор ее местонахождении ничего неизвестно.
Приметы: рост 165 см, телосложение плотное, волосы каштановые, глаза голубые.
В день исчезновения была одета в серую футболку с голубыми бабочками.
КУДА ЗВОНИТЬ?
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Любови Козырской, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU