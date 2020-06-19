2020-06-19T09:33:24+03:00
Общество

Рязанцев просят помочь в поисках исчезнувшей женщины в футболке с голубыми бабочками

36-летняя Любовь Козырская больше десяти дней не выходит на связь с родственниками
Яков РЫКОВ
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Рязанцев просят помочь в поисках исчезнувшей женщины в футболке с голубыми бабочками. Фото: Лиза Алерт.Рязанцев просят помочь в поисках исчезнувшей женщины в футболке с голубыми бабочками. Фото: Лиза Алерт.
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В Рязани продолжаются поиски бесследно исчезнувшей 36-летней Любови Козырской, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Alert Рязань». Волонтеры просят неравнодушных рязанцев помочь с поисками.

«Желающие помогать в поисках Любови, можно писать в личные сообщения Ирине Паниной. Есть много задач на оклейку», - говорится в сообщении.

Напомним женщина в футболке с голубыми бабочками пропала больше десяти дней назад – 8 июня. С тех пор ее местонахождении ничего неизвестно.

Приметы: рост 165 см, телосложение плотное, волосы каштановые, глаза голубые.

В день исчезновения была одета в серую футболку с голубыми бабочками.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Любови Козырской, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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