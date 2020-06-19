2020-06-19T08:06:40+03:00
Происшествия

Под Рязанью водолазы извлекли из водохранилища очередного утопленника

Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения трупа
Яков РЫКОВ
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Вечером 18 июня водолазы поисково-спасательной станции Новомичиринска из водохранилища в Пронском районе извлекли тело мужчины, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области.

В настоящее время по факту обнаружения трупа Михайловским МСО СУ СК России по Рязанской области проводится проверка. Следователям предстоит установить личность мужчины, точную причину смерти и все обстоятельства случившегося.

Однако, уже сейчас известно, что тело погибшего обнаружили в месте, не оборудованном для купания.

Напомним, 5 июня во время ночной рыбалки в Пронском районе дайвер обнаружил в камышах утопленника. Тело мужчины находилось буквально в ста метрах от Новомичуринской спасательной станции (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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