В Рязани построят новые артезианские скважины и перенесут водозабор

19 Июнь 2020 2020-06-19T07:47:03+03:00

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Власти Рязани запланировали в июле очистку иловых отложений и рыбозащитного устройства на Окском водозаборе, а осенью – реконструкцию водозаборного устройства и его вынос из Дядьковского затона в русловую зону Оки, где глубина иловых отложений меньше и течение сильнее. Об этом на очередном заседании в гордуме сообщил и.о. начальника управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Дмитрий Кожин.

По словам чиновника, сейчас прорабатываются вопросы для получения необходимых согласований, разрешений и технических условий. Кроме того, определяется ориентировочная стоимость и сроки работ.

— На время ремонта водоснабжение рязанцев организуют из резервных источников – Борковской ОВС (очистная водопроводная станция – Ред.) и артезианских скважин. Запланирован также ввод в эксплуатацию трех новых артезианских скважин, — заявил чиновник.

Что касается неработающих скважин возле ТЦ «Лента», то чиновник заявил, что находятся они в частной собственности, поэтому муниципальный «Водоканал» не может их использовать.

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ИСТОЧНИК KP.RU