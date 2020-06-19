В больнице №11 Рязани не хватает персонала для лечения больных коронавирусом

19 Июнь 2020 2020-06-19T07:04:25+03:00

В больнице №11 Рязани не хватает персонала в отделении, где лечат больных коронавирусом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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В отделение для лечения больных коронавирусом клинической больницы №11 срочно требуется на работу средний и младший медицинский персонал:

- медицинская сестра. Условия – зарплата 82 500 рублей, полная занятость;

- санитар. Условия – зарплата 45 800 рублей, полная занятость.

Отмечается, что сумма заработной платы указана с учетом дополнительных выплат за работу с пациентами с COVID-19.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Желающим поработать в отделении по лечению коронавирусных больных обращаться в отдел кадров больницы по телефону: (4912) 41-40-29.

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ИСТОЧНИК KP.RU