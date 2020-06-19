В больнице №11 Рязани не хватает персонала для лечения больных коронавирусом
В отделение для лечения больных коронавирусом клинической больницы №11 срочно требуется на работу средний и младший медицинский персонал:
- медицинская сестра. Условия – зарплата 82 500 рублей, полная занятость;
- санитар. Условия – зарплата 45 800 рублей, полная занятость.
Отмечается, что сумма заработной платы указана с учетом дополнительных выплат за работу с пациентами с COVID-19.
КУДА ЗВОНИТЬ?
Желающим поработать в отделении по лечению коронавирусных больных обращаться в отдел кадров больницы по телефону: (4912) 41-40-29.
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ИСТОЧНИК KP.RU